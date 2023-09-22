22 сентября, 13:28,
обновлено 22 сентября, 14:02

Развожаев сообщил, что в 10 жилых домах выбило окна при ракетном ударе по Севастополю

Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Пострадавших среди гражданских нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Ударной волной при ракетной атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе выбило окна в 10 жилых домах, среди гражданских пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Читайте также
Что известно о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе

"По уточненной информации, от ударной волны повыбивало стекла в 10 жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - написал он.

Глава города отметил, что в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения. "Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен - все будет включено", - добавил Развожаев.

Ранее губернатор сообщал, что на месте ЧП развернут оперштаб, идет координация работы всех служб, продолжается подомовой обход, остекление в домах уже началось.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация