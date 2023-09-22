В Севастополе жителей домов у места падения обломка ракеты перевезут в кинотеатр "Победа"

Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ

Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ

Обломки ракеты начали убирать

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Оперштаб Севастополя ввел повышенные меры безопасности на время уборки частей сбитой ракеты, жителей близлежащих к месту инцидента домов перевезут в кинотеатр "Победа". Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

"Оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр "Победа" на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру", - написал он.

Ранее Развожаев призвал жильцов вблизи театра А.В. Луначарского не покидать дома в связи с уборкой обломков ракеты, уточнив, что об окончании работ объявят при помощи машины оповещения.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского. В результате ЧП ударной волной выбиты окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны России, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести.