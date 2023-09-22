В Колумбии число раненых в результате теракта у полицейской части выросло до 10

Пострадавшие находятся на лечении в муниципальной больнице

ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Не менее 10 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля вблизи отделения полиции в департаменте Валье-дель-Каука на западе Колумбии. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"10 человек ранены, один из них - серьезно. Повреждено два частных автомобиля и пять зданий. Пострадавшие находятся на лечении в муниципальной больнице Пилото", - сообщил глава муниципалитета Хамунди Андрес Фелипе Рамирес в социальной сети X (ранее Twitter). Ранее Министерство национальной обороны Колумбии заявило, что среди сотрудников полиции раненых нет.

Теракт произошел в среду у полицейского участка в департаменте Каука, минимум два человека погибли. Президент страны Густаво Петро возложил ответственность за теракт на вооруженную группировку "Центральное командование", созданную бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Во вторник правительство Колумбии и "Центральное командование" заявили, что 8 октября начинают мирные переговоры. Согласно совместному заявлению, после начала диалога в действие вступит соглашение о временном прекращении огня.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.