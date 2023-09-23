В Краснодарском крае загорелся склад в станице Новотитаровская

Площадь пожара составила 1 000 кв. м

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. На складе в станице Новотитаровская Динского района Краснодарского края произошел пожар. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя. В 07:38 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 400 кв. м. В 08:06 локализация пожара на площади 1 000 кв. м", - говорится в сообщении.

По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации были привлечены от РСЧС 56 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России - 31 человек и 12 единиц техники.