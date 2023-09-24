В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Подземные толчки были зафиксированы у села Лелубани

ТБИЛИСИ, 24 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 4 км от Тбилиси. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга.

Изначально сообщалось, что эпицентр землетрясения был в 2 км от села Норио. По обновленным данным, подземные толчки были зафиксированы у села Лелубани в 4 км от Тбилиси.

Очаг залегал на глубине 27 км. Подземные толчки зафиксированы в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Землетрясение ощущалось и в самом Тбилиси. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В новость внесены изменения (7:53 мск) - уточняется магнитуда и эпицентр землетрясения.