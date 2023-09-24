На Ямале два человека пропали без вести после затопления судна

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что организованы поиски пропавших

ТАСС, 24 сентября. Капитан и моторист теплохода с баржей пропали без вести, после того как судно со стройматериалами затонуло на реке Малая Обь рядом с селом Мужи в ЯНАО, организованы поиски пропавших. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"23 сентября на 505-м км реки Малая Обь в 40 км от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что организованы поиски пропавших. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована также проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, добавили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК Российской Федерации.