24 сентября, 13:56

На Ямале два человека пропали без вести после затопления судна

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что организованы поиски пропавших

ТАСС, 24 сентября. Капитан и моторист теплохода с баржей пропали без вести, после того как судно со стройматериалами затонуло на реке Малая Обь рядом с селом Мужи в ЯНАО, организованы поиски пропавших. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"23 сентября на 505-м км реки Малая Обь в 40 км от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что организованы поиски пропавших. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована также проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, добавили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК Российской Федерации. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация