Глава МИД Кубы сообщил о нападении на посольство республики в США

Пострадавших среди персонала дипмиссии нет, отметил Бруно Родригес Паррилья

ГАВАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне в воскресенье. Об этом сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Сегодня ночью, 24 сентября, посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших среди персонала дипмиссии нет", - написал глава ведомства на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Он не уточнил, был ли задержан нападавший.

Дипломат добавил, что это не первая атака на кубинское диппредставительство в США, инциденты повторяются из-за чувства безнаказанности злоумышленников. "Это второе нападение на дипломатическое представительство в Вашингтоне с апреля 2020 года. Тогда были произведены выстрелы по штаб-квартире из автомата. Антикубинские группы прибегают к терроризму, потому что чувствуют безнаказанность, о чем Куба неоднократно предупреждала власти США", - написал он.

В МИД Венесуэлы осудили нападение на посольство Кубы, назвав произошедшее актом терроризма. "От имени Венесуэлы мы осуждаем новую террористическую атаку против суверенитета Кубы и выражаем солидарность с ее народом и властями", - написал министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль на своей странице в социальной сети X.

В апреле 2020 года мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. Никто из сотрудников миссии не пострадал, но был нанесен материальный ущерб. Гавана квалифицировала обстрел здания посольства как террористический акт. Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при администрации президента Барака Обамы.