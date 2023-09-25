В Узбекистане осудили на девять лет участника террористической группировки

Мужчина воевал в Сирии

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд по уголовным делам Юнусабадского района Ташкента приговорил к девяти годам лишения свободы гражданина Узбекистана, воевавшего в Сирии в составе террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Об этом сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

"По приговору суда подсудимый был признан виновным в выезде и передвижении в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористической организации и осужден к девяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как утверждает обвинение, осужденный выехал на заработки в Турцию, попал там под влияние пропаганды террористической организации и осенью 2019 года выехал в Сирию, где воевал в рядах террористов. Через год он вернулся в Турцию и занимался переправкой в Сирию завербованных в ряды террористических формирований лиц. В декабре его задержали турецкими правоохранителями и депортирован в Узбекистан.