Суд приговорил к шести годам условно экс-замглавы Сибирской таможни

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года бывшего замначальника Сибирского таможенного управления, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Суд приговорил виновного по совокупности преступлений к шести годам лишения свободы условно", - сообщили в прокуратуре

В ведомстве ТАСС уточнили, что по результатам повторного рассмотрения дела испытательный срок составил три года. Суд лишил осужденного специального звания "полковник таможенной службы" и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Судом установлено, что подсудимый, являясь председателем комиссии Сибирского таможенного управления по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам и членам их семей единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, из иной личной заинтересованности воспрепятствовал в 2019 году получению двумя кандидатами социальных выплат на сумму свыше 8 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2020 года во время игры в хоккей он получил травму руки. Преследуя корыстную цель, он умышленно исказил обстоятельства происшедшего, указав, что травмирование произошло при исполнении им своих служебных обязанностей. Изложенное привело к получению должностным лицом страховой выплаты размером свыше 870 тыс. рублей.