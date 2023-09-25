Вертолет ВС Ирака разбился на юго-востоке страны в ходе тренировочного полета

Пострадал один военнослужащий

ТАСС, 25 сентября. По меньшей мере один военнослужащий пострадал в результате крушения вертолета в городе Эль-Кут на юго-востоке Ирака. Об этом сообщило министерство обороны страны на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

"В ходе тренировочного полета <...> на вертолетах Bell JetRanger, предназначенных для тренировок на авиабазе Эль-Кут, один из бортов разбился из-за технической неисправности, в результате чего пилот получил легкие травмы", - говорится в заявлении.

Техническая комиссия уже начала расследование обстоятельств инцидента.