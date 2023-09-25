Факты новых обстрелов Белгородской области будут расследовать в СК

По последним данным, пострадали три человека

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи займутся расследованием очередных фактов обстрелов населенных пунктов Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - сообщили в ведомстве.

В Белгородской области под обстрел ВСУ попали населенные пункты Уразово и Шебекино. Пострадали три человека, повреждены частные жилые домовладения и автомобили, а также линия электропередачи. Кроме того, обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка, в результате чего погиб мужчина.