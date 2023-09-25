25 сентября, 11:52
Военная операция на Украине

Факты новых обстрелов Белгородской области будут расследовать в СК

По последним данным, пострадали три человека

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи займутся расследованием очередных фактов обстрелов населенных пунктов Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

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"Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - сообщили в ведомстве.

В Белгородской области под обстрел ВСУ попали населенные пункты Уразово и Шебекино. Пострадали три человека, повреждены частные жилые домовладения и автомобили, а также линия электропередачи. Кроме того, обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка, в результате чего погиб мужчина. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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