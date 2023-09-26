В Уфе при пожаре в здании хлебокомбината пострадал один человек

Его доставили в больницу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Здание хлебокомбината горит на площади 60 кв. м в Уфе. Один человек пострадал, об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В Уфе горит хлебокомбинат на площади 60 кв. м. Обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 кв. м. Возгорание произошло на техническом этаже здания", - сообщили в министерстве.

В результате пожара пострадал один человек, он доставлен в больницу. Высота здания составляет 30 м.

В тушении пожара задействованы 32 человека и 15 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара. "Пожар локализован в 04:48 (02:48 мск)", - говорится в сообщении.