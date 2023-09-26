25 сентября, 23:53,
обновлено 26 сентября, 00:11

В Уфе при пожаре в здании хлебокомбината пострадал один человек

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Его доставили в больницу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Здание хлебокомбината горит на площади 60 кв. м в Уфе. Один человек пострадал, об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В Уфе горит хлебокомбинат на площади 60 кв. м. Обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 кв. м. Возгорание произошло на техническом этаже здания", - сообщили в министерстве.

В результате пожара пострадал один человек, он доставлен в больницу. Высота здания составляет 30 м. 

В тушении пожара задействованы 32 человека и 15 единиц техники. 

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара. "Пожар локализован в 04:48 (02:48 мск)", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияБашкортостан
© Информационное агентство ТАСС
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