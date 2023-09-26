26 сентября, 08:11

В Томской области задержали мужчину, который убил приехавшего на вызов фельдшера

По версии следствия, подозреваемый несколько раз ударил женщину о стену надворной постройки и ушел спать, а на утро он с подельником спрятал тело в лесу

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту убийства фельдшера, которая приехала оказать медпомощь на дому в селе Томской области. Подозреваемый признался в преступлении, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Следственными органами СК России по Томской области по факту убийства женщины в селе Иштан Кривошеинского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель, который при допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания", - говорится в сообщении.

По предварительным данным облпрокуратуры, погибшей 59 лет, она являлась сельским фельдшером и приехала на вызов к местному жителю. После оказания медицинской помощи между медиком и гостем пациента возник конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил женщину о стену надворной постройки и ушел спать. Утром мужчины спрятали тело в лесном массиве. Установлена причастность к совершению преступления 41-летнего и 47-летнего местных жителей.

Как уточнили в СК, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги:
РоссияТомская область
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