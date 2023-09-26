В Иране приговорили к смертной казни четверых обвиняемых по делу о производстве алкоголя

В июне 17 граждан Ирана погибли, еще 191 ослеп в результате массового отравления контрафактным алкоголем

ТАСС, 26 сентября. Суд Ирана приговорил четверых обвиняемых по делу о производстве контрафактного алкоголя к смертной казни. Об этом заявил представитель судебной власти исламской республики.

"По делу об изготовлении и распространении алкогольных напитков в провинции Альборз <...> четверо обвиняемых были приговорены к смертной казни", - приводит его заявление агентство Fars.

В июне 17 граждан Ирана погибли, еще 191 ослеп в результате массового отравления контрафактным алкоголем. Обвиняемые покупали спирт у неких поставщиков медицинских товаров и продавали его после смешивания с другими компонентами.

В Иране, в соответствии с исламскими нормами, действует сухой закон, который запрещает как производство, так и потребление алкогольных напитков. Граждане страны могут легально приобрести только технический и медицинский спирт. Исключение составляют армянские и ассирийские общины на территории страны, которым официально разрешено употребление и производство алкоголя.