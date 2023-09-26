Верховный суд защитил права пациентки, которой не делали операцию без теста на коронавирус

Ведомство направило дело на новое рассмотрение

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ защитил права пациентки из Волгограда, которой затягивали проведение операции на аппендицит из-за отсутствия теста на коронавирус. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда.

"Обжалуемые судебные постановления судов первой, апелляционной и кассационной инстанций судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации признает незаконными. Они приняты с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, без их устранения невозможна защита нарушенных прав и законных интересов заявителя", - говорится в решении суда по жалобе пациентки.

Согласно материалам жалобы, жительница Волгограда обратилась в городскую больницу №2 с симптомами боли в области живота. Впоследствии было установлено, что ей требовалась операция по удалению аппендицита. Врач-терапевт назначил лечение на дому, однако состояние пациентки ухудшилось. Скорая помощь доставила ее в клинику "РЖД-Медицина", в которой ей отказали в лечении в связи с отсутствием томографии легких и отрицательного теста на коронавирус.

Как утверждает истица, с сильной болью бригада скорой помощи доставила ее в клиническую больницу №4, где без объяснения причины ей отказали в проведении обследования. Скорая помощь вернула пациентку в клинику "РЖД-Медицина". Здесь ее вновь отказались принять, обещав направить на исследование в городской противотуберкулезный диспансер.

Спустя три часа машина за пациенткой так и не приехала. Только тогда в клинике "РЖД-Медицина" пациентке сделали тест на коронавирус и, получив его отрицательный результат, согласились начать лечение. Всего с момента попадания в приемный покой клиники и до получения согласия на оказание лечения, согласно материалам дела, понадобилось более 5 часов.

"За время вынужденного ожидания состояние <...> ухудшилось, поднялось артериальное давление, началось нервное расстройство, острый аппендицит перешел в флегмонозную форму, которая требует немедленного хирургического вмешательства, при этом операция - аппендэктомия - началась только в 23 часа 00 минут", - говорится в жалобе пациентки в суд.

Требования истицы и решения судов

Истица в суде настаивала, что вследствие задержки с оказанием лечения ее состояние ухудшилось, медицинская операция прошла в осложненных условиях и привела не вполне к удовлетворительному результату, требующему от нее длительной реабилитации. В иске она потребовала компенсацию морального вреда с городской больницы №2 и "РЖД-Медицины" Волгограда в размере 200 тыс. рублей, а также возмещение ее расходов на покупку лекарств, потребовавшихся ей после операции.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали пациентке, сославшись на заключение экспертизы о том, что все медицинские услуги были оказаны в надлежащем виде. Верховный суд, рассмотрев жалобу пациентки, нашел решения судов нижестоящих инстанций незаконными и нарушающими основополагающие права на оказание своевременной медицинской помощи.

"Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи", - отметил Верховный суд.

Своим решением Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов, направил дело на новое рассмотрение, обязав при нем разрешить спор в соответствии с установленными по делу обстоятельствами и с соблюдением требований норм материального права и процессуального закона.