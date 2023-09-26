На Ямале после пропажи двух человек возбудили уголовное дело по факту затопления судна

На реке Малая Обь затонул теплоход "Авангард" с несамоходной баржей, груженой строительными материалами

ТАСС, 26 сентября. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности внутреннего водного транспорта, повлекшего смерть двух или более лиц, после затопления судна и пропажи двух человек на реке Малая Обь в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Капитан и моторист судна пропали без вести, их поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 сентября на 505-м км реки Малая Обь рядом с селом Мужи затонул теплоход "Авангард" с несамоходной баржей, груженой строительными материалами. Местоположение судна зафиксировано на дне реки, с использованием специальной техники планируется провести его подъем.

Ранее в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что капитан и моторист теплохода с баржей пропали без вести, после того как судно со стройматериалами затонуло на реке Малая Обь рядом с селом Мужи в ЯНАО.