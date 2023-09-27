Овчарка Байдена вновь покусала сотрудника Секретной службы США

Медицинский персонал в комплексе зданий Белого дома оказал ему помощь

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Немецкая овчарка американского президента Джо Байдена вновь покусала сотрудника Секретной службы США, это уже минимум 11-й такой случай.

Как сообщил ТАСС во вторник представитель службы, один из ее сотрудников 25 сентября "около 8 вечера контактировал с домашним животным семьи президента и был укушен". "Сотруднику была оказана помощь медицинским персоналом в комплексе [зданий Белого дома]", - уточнил представитель Секретной службы США, которая, в частности, отвечает за охрану первых лиц страны.

Американская консервативная общественная организация Judicial Watch в июле сообщила, что собака президента Коммандер, согласно данным Министерства внутренней безопасности США, минимум 10 раз нападала на сотрудников Секретной службы в период с октября 2022 года по январь 2023-го. В Judicial Watch тогда отметили, что сотрудникам в нескольких случаях "потребовалась медицинская помощь, включая лечение в больнице".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер тогда заявила, что на поведение овчарки могла повлиять стрессовая обстановка. Жан-Пьер пояснила, что семья президента США старается улучшить ситуацию для всех. По ее словам, для Коммандера были разработаны дополнительные протоколы и тренировки с использованием поводка, а также выделены специальные зоны для бега и упражнений.