В Башкирии произошел пожар на катализаторном заводе

По данным МЧС региона, внутри могут находиться химические вещества

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Склад с химикатами горит на территории катализаторного завода в городе Ишимбай в Башкирии, привлечены силы по повышенному рангу сложности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 09:45 (07:45 мск) поступило сообщение о пожаре в Ишимбае, Левый берег, 6 в отдельно стоящем складском здании размерами 20 на 60 м. Внутри, предположительно, химвещества. Силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара. В текущий момент [наблюдается] плотное задымление, подано три пожарных ствола, в том числе на охлаждение рядом расположенных строений. О пострадавших информация не поступала", - говорится в сообщении.

На место выехала лаборатория для проведения замеров вредных веществ в воздухе.