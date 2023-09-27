Президент Ирака потребовал расследовать обстоятельства пожара на севере страны

В результате пожара погибли более 100 человек

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Ирака Абдель Латиф Рашид требует начать расследование обстоятельств пожара на свадьбе в провинции Найнава на севере страны, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом Рашид написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы подчеркиваем необходимость провести расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, и принять все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий в будущем, - подчеркнул президент. - Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

В банкетном зале в Эль-Хамдании, где в ночь со вторника на среду вспыхнул пожар, проходила свадьба. Телеканал Al Sumaria сообщает, что невеста погибла, ее тело уже извлекли из-под завалов.

Минздрав Ирака пока не обновил информацию о погибших и раненых: согласно последним официальным данным, в результате трагедии 100 человек погибли, еще 150 пострадали. Ранее в среду Иракское общество Красного Полумесяца сообщало о 450 погибших и пострадавших в результате пожара. По версии телеканала Al Arabiya, 120 человек погибли, еще 200 пострадали.

В провинции Найнава объявлен недельный траур в связи с трагедией.

Службы гражданской обороны полагают, что пожар, вероятно, возник из-за использования фейерверков во время свадьбы. Также отмечается, что в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности. По меньшей мере девять человек, которые отвечали за проведение мероприятий в банкетном зале, задержаны. Хозяин помещения после сообщений о пожаре бежал на территорию курдской автономии, службы безопасности Ирака прилагают все усилия для его ареста.