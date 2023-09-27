27 сентября, 07:22

СМИ: в Таиланде россиянин погиб в результате наезда катера

По данным газеты Bangkok Post, он находился в разрешенном для купания месте

БАНГКОК, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянин погиб в Паттайе в результате наезда катера во время купания в море. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, 22-летний гражданин России и его 20-летняя подруга, гражданка Таиланда, погибли в понедельник в результате полученных травм от винта катера. Как отмечается, обе жертвы инцидента находились в разрешенном для купания месте.

Полицейские задержали водителя судна, ему предъявлено обвинение в нарушении правил управления транспортным средством, которое привело к гибели людей.

Как сообщили ТАСС в консульской службе посольства РФ в Таиланде, уведомлений от местных властей о гибели россиянина не поступало. 

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