СМИ: в Одессе отравились 68 курсантов военно-морского лицея

По предварительным данным, причиной отравления стали некачественные продукты в столовой, сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. 68 курсантов военно-морского лицея в Одессе госпитализированы с симптомами острого отравления. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, все госпитализированные - курсанты Одесского военно-морского лицея, который находится в подчинении ВМС. Согласно предварительным данным, они отравились некачественными продуктами в столовой указанного лицея.

25 сентября в Главном управлении Нацполиции Украины по Одесской области сообщили, что 46 курсантов этого лицея были доставлены в больницу с отравлением. Все они несовершеннолетние. При этом общее число пострадавших не называлось.