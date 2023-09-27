СМИ сообщили о кибератаке на Чешский Университет обороны

По данным портала irozhlas.cz, хакеры похитили данные, которые хранились в компьютерах ректората

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Университет обороны в городе Брно, единственное высшее военное училище в Чехии, подвергся хакерской атаке. Об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

Хакеры похитили данные, хранившиеся в компьютерах ректората. Речь идет о личных данных профессорско-преподавательского состава и технических сотрудников Университета обороны. Были украдены, согласно порталу, некоторые финансовые документы.

Пресс-секретарь училища Владимир Шидла подтвердил порталу, что компетентные органы ведут расследование обстоятельств инцидента. Он также проинформировал, что хакеры требуют заплатить им выкуп.

Хакеры, как отметил портал, угрожают, что, если не договорятся с университетом о получении выкупа и его размере, в течение октября разместят в интернете 750 гигабайт информации. Украденные данные относятся к периоду с 2014 года. Согласно порталу, кибератака была проведена с использованием программы-вымогателя Monti Ransomware.