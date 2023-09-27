Жительницу Казани подозревают в истязании троих детей

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая подозревается в истязании троих несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"По версии следствия, 26 сентября 2023 года 32-летняя подозреваемая, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои трем дочерям в возрасте 12 лет, 4 лет и 8 месяцев", - говорится в сообщении.

Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой одной из предусмотренных законом мер пресечения.