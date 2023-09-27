В Краснодаре водитель и фельдшер скорой помощи пострадали в ДТП с самосвалом

Проводится административное расследование

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, попал в аварию в Краснодаре, произошло столкновение с двумя машинами, одна из которых - самосвал. В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, спецавтомобиль двигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице 40-лет Победы со стороны улицы Российской в сторону улицы 1 Мая. С прилегающей территории, напротив дома 146/1, выезжала Honda, переехав две полосы движения, выезжала на третью, где и столкнулась с каретой медпомощи. Скорую от удара развернуло и она столкнулась с самосвалом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у фельдшера - закрытая черепно-мозговая травма, у водителя машины скорой помощи - перелом руки.

Правоохранители назначили проведение административного расследования.