В Москве водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Пострадавший доставлен в медучреждение

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Водитель иномарки сбил пешехода на Зеленом проспекте в Москве, а потом скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительной информации, сегодня, около 19:55, на Зеленом проспекте водитель иномарки совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, в ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.