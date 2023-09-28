На Херсонщине заявили об усилении обстрелов ВСУ накануне Дня воссоединения с Россией

Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что украинские военные стали стрелять из систем залпового огня и ракетами западного производства

ГЕНИЧЕСК, 28 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне Дня воссоединения новых регионов с Россией стали чаще обстреливать Херсонскую область из РСЗО и ракетами западного производства, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Накануне Дня воссоединения обстрелы городов и сел с украинской стороны стали не то, чтобы сильно интенсивнее, но как-то еще более бесчеловечными. Стали стрелять из систем залпового огня и ракетами западного производства", - сказал Сальдо.

Он добавил, что "также противник стал больше запускать ракет на Крым через территорию Херсонской области". "Например, в ночь с 25 на 26 сентября было очень интенсивное ракетное нападение. Одна из их вражеских ракет была сбита нашими зенитчиками над Геническим районом, остальные - над Крымом. Ни один объект на территории полуострова не пострадал", - сообщил губернатор.

Президент России Владимир Путин 12 сентября внес в Госдуму законопроект об установлении новой памятной даты в стране - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ уже принят обеими палатами парламента.