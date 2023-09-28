В Минобороны РФ заявили о перехвате БПЛА над Брянской областью

По данным военного ведомства, атака была совершена беспилотником самолетного типа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.

Губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений нет. "Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску", - написал он.

По словам губернатора, на месте работают оперативные и экстренные службы.