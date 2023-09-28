В Ташкенте взрыв и пожар на складе нанес ущерб одной из станций метро

По данным пресс-службы метрополитена, он незначительный

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /ТАСС/. Взрыв и пожар на складе компании "Интер логистикс" нанес небольшой ущерб станции наземного метро Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Ташкентского метрополитена.

"Эта ситуация нанесла незначительный ущерб архитектурной части станции "Quruvchilar" надземной кольцевой линии метрополитена, расположенной недалеко от места пожара, движение поездов на всех станциях метро осуществляется по установленному графику", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС республики сообщило, что 28 сентября в 02:43 по местному времени (00:43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов компании "Интер логистикс". В настоящее время тушением пожара занимаются 16 пожарно-спасательных расчетов, примерно в пять утра он был локализован. По данным Минздрава, в результате пожара пострадало несколько человек, им своевременно оказали необходимая медицинская помощь.

Как стало известно, на горящем складе хранились несколько десятков электромобилей и большое количество аккумуляторов к ним.

Также на место пожара прибыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и исполняющий обязанности мэра столицы Шавкат Умурзаков. Градоначальник обещал жителям близлежащих домов, получивших незначительные повреждения, содействие в решении бытовых вопросов.

"Материальный ущерб будет возмещен, мы решим этот вопрос в течение двух-трех дней", - сказал Умурзаков. По его данным, в настоящее время уточняется площадь возгорания и число пострадавших.