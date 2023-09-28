В историческом центре Самары загорелся двухэтажный жилой дом

Эвакуированы три человека, включая двух детей

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в жилом двухэтажном доме на улице Самарской, три человека спасены. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

"В 12:41 28 сентября в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: городской округ Самара, Ленинский район, улица Самарская, 107. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №2", - говорится в сообщении ведомства.

Подразделения после прибытия установили, что горит двухэтажный многоквартирный дом, площадь пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет, эвакуированы три человека, включая двух детей.

Позже сообщили о локализации возгорания. "В 14:10 пожар локализован на площади 400 кв. м. Для тушения пожара привлечены 110 человек и 34 единицы техники", - говорится в сообщении ведомства.