В Белгородской области семь домов и ЛЭП получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Семь жилых домов, три административных здания и линия электропередачи получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Теребрено Белгородской области. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. Пострадавших нет. Разрушения различной степени выявлены в семи частных домовладениях и трех административных зданиях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы", - написал он.

Также повреждена линия электропередачи. "К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны", - добавил Гладков.

Утром в четверг ВСУ обстреляли населенные пункты Краснояружского района. По селам Староселье и Теребрено было выпущено 40 и 14 минометных снарядов соответственно.