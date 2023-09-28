28 сентября, 13:33
Военная операция на Украине

В Белгородской области семь домов и ЛЭП получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Семь жилых домов, три административных здания и линия электропередачи получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Теребрено Белгородской области. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. Пострадавших нет. Разрушения различной степени выявлены в семи частных домовладениях и трех административных зданиях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы", - написал он.

Также повреждена линия электропередачи. "К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны", - добавил Гладков.

Утром в четверг ВСУ обстреляли населенные пункты Краснояружского района. По селам Староселье и Теребрено было выпущено 40 и 14 минометных снарядов соответственно. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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