Защита экс-сенатора Арашукова подаст кассацию на пожизненное лишение свободы

Защитник отказался от иных комментариев

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, осужденных на пожизненное лишение свободы, а также их подельников подаст кассационную жалобу на приговор. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Александр Самухов.

"Мы не согласны с сегодняшним решением Первого апелляционного суда и будем подавать кассацию", - сказал Самухов, представляющий интересы бывшего врио главы следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова. Защитник отказался от иных комментариев.

Первый апелляционный суд отклонил 28 сентября апелляцию защиты Рауфа и Рауля Арашуковых, признав законным решение приговорить их обоих к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей. Кроме того, суд признал законным приговор в отношении остальных фигурантов дела: Казбека Булатова и сотрудника республиканского МВД Тимура Бетуганова, которым было назначено по 22 года колонии строгого режима, бывшего следователя Андрея Филиппова, осужденного на 6,5 года в колонии строгого режима, сотрудника ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, получившего 5 лет колонии общего режима. Хашукаев был взят под стражу в зале суда, так как ранее находился под подпиской о невыезде.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, где присутствовали генпрокурор РФ Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В тот же день он был арестован, а на следующий день был взят под стражу Рауль Арашуков.

Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил их к пожизненному заключению. В начале января 2023 года адвокаты обжаловали решение суда.

Присяжные признали Арашуковых виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа. По уголовному делу было допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз. В рамках предварительного следствия собран комплекс доказательств причастности всех фигурантов к преступной деятельности. Уголовное дело в отношении других 14 участников преступного сообщества рассматривается Преображенским районным судом Москвы в общем порядке.