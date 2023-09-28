28 сентября, 17:17

В Самарской области после столкновения микроавтобуса и большегруза погибли два человека

В больницу доставили пять человек

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Микроавтобус и большегруз столкнулись на трассе Самара - Бугуруслан в Самарской области, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Трасса Самара - Бугуруслан. Столкнулись большегруз и микроавтобус. По предварительной информации, погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что ДТП произошло около 19:15. По предварительной версии, водитель автобуса Ford Transit не справился с управлением и столкнулся с "Камазом". "Похвистневской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в микроавтобусе находились 11 пассажиров и водитель. В больнице находятся пять человек, включая ребенка. 

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