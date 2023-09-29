СК возбудил дело о хищении при ремонте кораблей ВМФ России

Дело возбуждено по факту хищения денежных средств ОАО ПГ "Новик" по договорам подряда на сервисное и техническое обслуживание кораблей, говорится в тексте постановления Басманного суда Москвы об аресте одного из обвиняемых

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств сотрудниками ОАО промышленная группа "Новик", выделенных на ремонт кораблей Военно-морского флота РФ. Об этом говорится в тексте постановления Басманного суда Москвы об аресте одного из обвиняемых. С документом ознакомился ТАСС.

"Органами предварительного расследования Кузнецов Александр Сергеевич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Настоящее уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств ОАО ПГ "Новик" по договорам подряда на сервисное и техническое обслуживание кораблей и судов ВМФ России", - говорится в документе.

