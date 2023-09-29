29 сентября, 02:06
Военная операция на Украине

В Курской области из-за атаки БПЛА обесточено пять населенных пунктов

Юрий Смитюк/ ТАСС, архив
© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

Как сообщил глава региона Роман Старовойт, в Беловском районе украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию

КУРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, пять населенных пунктов и больница обесточены.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - написал он.

Старовойт добавил, что на место выехали пожарные расчеты.

"К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", - отметил он. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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