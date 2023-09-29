29 сентября, 07:25,
обновлено 29 сентября, 08:00

СМИ: при взрыве в Пакистане погибли не менее 13 человек

Более 70 пострадали

ИСЛАМАБАД, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли, более 70 пострадали в результате взрыва в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан.

Как сообщает газета Dawn, сильный взрыв прогремел во время религиозной процессии у мечети. По данным полиции, его осуществил террорист-смертник.

Ранее телеканал Geo TV информировал о 7 жертвах и более 25 пострадавших в результате взрыва недалеко от мечети, где собрались прихожане по случаю праздника в честь дня рождения пророка Мухаммеда.

По данным телеканала ARY News, среди погибших есть сотрудник полиции. Все пострадавшие госпитализированы, в местных больницах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранительные органы оцепили место происшествия. 

Теги:
Пакистан
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