СМИ: во Франции пять лицеев закрыли из-за звонков о заложенных бомбах

Пока никаких взрывоопасных предметов обнаружить не удалось, сообщил журнал Valeurs Actuelles

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Пять лицеев в столичном регионе Франции были временно закрыты из-за поступивших звонков с предупреждением о заложенной бомбе. Об этом сообщил журнал Valeurs Actuelles.

Речь идет об учебных заведениях департамента Валь-де-Марн к юго-востоку от Парижа. Авторы сообщений утверждали, что действуют от имени террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"На месте работают полицейские кинологи. Ученики эвакуированы", - говорится в сообщении журнала. Вместе с тем пока никаких взрывоопасных предметов обнаружить не удалось. Как отмечает издание, после начала учебного года участились случаи ложных сообщений о бомбах в учебных заведениях.

В начале недели интернет-портал 20minutes.fr сообщал, что с начала этого года было зарегистрировано 147 ложных вызовов, связанных с угрозами взрыва в школах, из них полсотни поступили с 4 по 20 сентября. В полиции подчеркнули, что всегда воспринимают подобные угрозы серьезно и делают все по предусмотренному ситуацией протоколу, даже если и подозревают, что угроза может быть ложной.