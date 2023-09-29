В Новосибирской области возбудили дело после смерти воспитанницы интерната

В СК уточнили, что девочка умерла в медучреждении через несколько дней после получения травмы

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после смерти несовершеннолетней воспитанницы интерната в Тогучине Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Тогучину расследуется уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пострадавшей было 11 лет, в интернате она жила со старшей сестрой. В СК уточнили, что девочка умерла в медучреждении через несколько дней после получения травмы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям сотрудников на предмет халатного отношения к обязанностям.