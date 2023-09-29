ВСУ применяют в ЛНР польские гранаты в пластиковой оболочке, усугубляющие ранения

Командир казачьего отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" пояснил, что осколки от пластиковой оплетки не видны на рентгене, поэтому врачи не могут их сразу обнаружить

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Украинские военные применяют в ЛНР польские гранаты в пластиковой оболочке, разлетающиеся при взрыве на маленькие осколки, попадание которых под кожу не фиксируется на рентгене и осложняет заживление ран. Об этом рассказал журналистам командир казачьего отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" с позывным Зенит.

"Это польская граната, насколько я знаю. Похожа на нашу РГД-5. Внешняя часть корпуса сделана из пластика. Чем характерна и для чего это нужно: коптер сбрасывал такого рода гранаты на моих бойцов. Были раненые, нетяжелые, полежали в госпитале, вернулись в строй. Прошло два-три дня, и у них, где маленькие осколки были, пошли нагноения", - сказал командир отряда.

Он пояснил, что осколки от пластиковой оплетки не видны на рентгене, поэтому врачи не смогли их сразу обнаружить. Поэтому бойцов пришлось повторно эвакуировать в госпиталь для продолжения лечения. Обычно противник использует такие гранаты для сброса с квадрокоптеров.