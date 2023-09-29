Суд продлил арест экс-замминистра ЛПК Архангельской области

Кирилла Шаповалова обвиняют в в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска продлил до 2 января 2024 года арест бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Кириллу Шаповалову и генеральному директору ООО "Экоинтегратор" (компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами) Валерию Шушкову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.

"Шушкову В. С. и Шаповалову К. А. продлен срок заключения под стражей на три месяца, то есть до 2 января 2024 года включительно", - сказали в пресс-службе.

Шаповалов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Шушков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

28 сентября Ломоносовский суд продлил арест до 1 января 2024 года Лещенко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По версии следствия, руководитель ООО "Экоинтегратор" и иные лица с декабря 2020 года по апрель 2023-го организовали ежемесячное предоставление в профильное региональное министерство о субсидии. В документах были указаны ложные сведения о завышенных объемах отходов. Должностные лица министерства без проведения проверки объемов отходов подготовили распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов. В результате на счет ООО "Экоинтегратор" было перечислено около 18 млн рублей, впоследствии похищенных. С целью сокрытия данного факта чиновник министерства за взятку в размере более 585 тыс. рублей пресекал попытки подчиненных проверить достоверность расчетов "Экоинтегратора". ООО "Экоинтегратор" продолжает работу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в штатном режиме. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел.

В мае 2023 года были задержаны фактический руководитель ООО "Экоинтегратор" Илья Лещенко, заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Кирилл Шаповалов и гендиректор "Экоинтегратора" Валерий Шушков по делу о совершении мошенничества, даче и получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями.