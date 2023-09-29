Бежавшего в Сербию экс-начальника управления СБУ приговорили к году тюрьмы

Андрей Наумов признан виновным в отмывании денег

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Высший суд сербского города Ниш приговорил бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова, задержанного в Сербии, к году тюрьмы за отмывание денег. Об этом заявил судья Александар Теодосич.

Наумов был задержан после того, как 7 июня 2022 года попытался переехать из Сербии в Северную Македонию на автомобиле, в котором было обнаружено €592,9 тыс., $120 тыс. и два изумруда. У Наумова, согласно решению суда, конфискуют все денежные средства, изумруды, автомобиль, также ему назначен штраф в 200 тыс. динар (около $1,8 тыс.). Ему также запрещено посещать Сербию в течение пяти лет. В соответствии с уголовным кодексом преступления, связанные с отмыванием денег, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет, а учитывая, что Наумов находится под стражей уже 10 месяцев, он должен быть освобожден из-под стражи через два месяца.

Теодосич заявил, что в ходе разбирательства защита не смогла доказать, что средства, найденные в автомобиле Наумова, имеют законное происхождение. "Эти деньги не прошли ни через одно финансовое учреждение ни на Украине, ни в Германии, ни в Турции. У нас есть только один кредитный договор на €543 тыс. и свидетельские показания тещи и сестры супруги, которые заявили, что одолжили Наумову €15 тыс. и €20 тыс. соответственно. Общая сумма кредита составляет €578 тыс., а в автомобиле обнаружено €592 990. Также были найдены $120 тыс., и никто не пытался объяснить их происхождение. Что касается изумрудов, то ответчик заявил, что купил их в Германии за €500, чтобы сделать серьги для своей дочери", - приводит сербская газета "Курир" слова судьи. Он также указал, что по запросу Высшей прокуратуры Ниша поступила информация, что против Наумова на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о хищениях.

"Для суда это было достаточным доказательством того, что деньги получены от преступной деятельности. При назначении минимального срока тюремного заключения суд принял во внимание отсутствие судимостей у обвиняемого, его поведение в суде и семейные обстоятельства", - заключил Теодосич.

Адвокаты Наумова заявили, что "нет абсолютно никаких оснований для обвинений в отмывании денег" и что они подадут апелляцию.

Украина требует экстрадиции Наумова по обвинению в семи различных преступлениях, в основном экономических, он был объявлен в международный розыск и лишен генеральского звания. На родине его ждет наказание в виде минимум 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сам обвиняемый выступает против экстрадиции, которая, по мнению его адвоката, "означала бы для него практически смертный приговор".