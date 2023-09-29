Mercedes, сбивший людей в Москве, четыре раза был в ДТП

В правоохранительных органах сообщили, что за машиной числится 108 штрафов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Машина Mercedes E-класса, водитель которой сбил людей на Большой Никитской улице в центре Москвы, четыре раза попадала в ДТП. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На этой автомашине уже четыре раза совершали ДТП - в апреле 2023-го, в июне 2022-го, в марте 2020-го и декабре 2019-го", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, за машиной числится 108 штрафов за неправильную парковку, за несоблюдение дорожных знаков, за превышение скорости и несколько других.

В пятницу вечером на Большой Никитской улице в районе дома №29, корпус 2, водитель Mercedes выехал на тротуар, где сбил пешеходов. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Как уточнили в прокуратуре, среди пострадавших две девочки в возрасте 12 и 10 лет. В правоохранительных органах ТАСС сообщили о шести пострадавших. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.