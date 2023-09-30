В поселке Брянской области восстановили электроснабжение после атаки со стороны ВСУ

В результате атаки никто не пострадал

ТАСС, 30 сентября. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в поселке Погар Брянской области после атаки со стороны Вооруженных сил Украины, нарушившей подачу электричества.

Об этом сообщил ТАСС глава Погарского района Сергей Цыганок.

"Электроснабжение восстановили", - сказал он.

Ранее в ночь на субботу губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение, пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы. Поселок городского типа Погар, расположен в 123 км от Брянска, он является административным центром Погарского района, который граничит с Черниговской областью Украины.