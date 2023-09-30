В Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадал один человек

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь

ТАСС, 30 сентября. Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Трубчевск в Брянской области.

Повреждено административное здание, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали город Трубчевск с помощью БПЛА. В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля", - написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По его словам, это уже третья атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с утра субботы. Ранее глава региона сообщал об обстреле районного центра - поселка Погар, где было нарушено энергоснабжение, а также села Горожанка Суземского района области, в котором повредили три жилых дома.