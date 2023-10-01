1 октября, 06:07,
обновлено 1 октября, 06:13
Военная операция на Украине

Силы ПВО и РЭБ подавили над Смоленском три украинских беспилотника

Владимир Смирнов/ ТАСС, архив
© Владимир Смирнов/ ТАСС, архив

По данным главы региона Василия Анохина, никто не пострадал

ТАСС, 1 октября. Российские средства ПВО и РЭБ подавили три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленском. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

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"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

В Минобороны России уточнили, что около 9:00 пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияСмоленская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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