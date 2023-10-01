В Тобольске произошел взрыв газа в жилом доме

В больницу доставили трех человек

ТЮМЕНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Взрыв газа с последующим возгоранием произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Госпитализированы три человека, сообщили в информационном центре правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения.

"Поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Тобольск, улица Семена Ремезова. Пожар перешел на кровлю жилого дома. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация жильцов дома. <...> По предварительным данным, пострадал один человек", - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве также сообщили, что площадь пожара составила 800 кв. м.

"После осмотра и оказания помощи трех пациентов доставили в приемное отделение областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками", - сообщили в информационном центре областного правительства.

Глава города Максим Афанасьев сообщил, что пожар локализован, добавив, что из дома эвакуировали более 300 жильцов.

"По факту пожара на Ремезова, 3 организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус, сейчас решаем вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир", - написал он в своем Telegram-канале.