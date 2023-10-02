В Кузбассе на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве брата и отца

На момент задержания мужчина находился на стационарном лечении в Кузбасской клинической психиатрической больнице

КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Кемеровский районный суд отправил под стражу на два месяца обвиняемого в убийстве отца и брата, мумифицированные останки которых обнаружены в заколоченном подвале одного из заброшенных домов в селе Барановка. При этом в суд он был доставлен из психиатрической больницы, сообщается на сайте суда.

"По версии следствия 41-летний гр. Т., избил топором брата и 70-летнего отца и запер их в подполе в доме семьи в селе Барановка, дверь заколотил гвоздями. Оба пленника скончались. На телах обнаружили множественные переломы черепа. Суд постановил, избрать обвиняемому гр. Т., меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток", - говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление было завершено в мае 2022 года. После убийства мужчина сбросил тела погибших в погреб своего жилища. В ходе проверки показаний он подробно рассказал, как убивал родственников.

Уточняется, что на момент задержания обвиняемый находился на стационарном лечении в Кузбасской клинической психиатрической больнице, куда был ранее доставлен из кемеровского отделения полиции из-за неадекватного поведения.

Ранее сообщалось, что в подвале одного из заброшенных домов в селе Барановка обнаружены мумифицированные останки двух человек с признаками насильственной смерти. На месте происшествия были найдены документы пропавших год назад мужчин. Подозрение пало на родственника погибших. В результате было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).