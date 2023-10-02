В Красноярске прокуратура требует вернуть подаренную ледовую арену из-за ее состояния

Суд приступит к рассмотрению дела 23 октября

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с требованием вернуть в собственность компании-дарителя подаренный региону спортивный комплекс "Платинум Арена", построенный к Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Объект просят вернуть из-за технического состояния, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Платинум Арена" была введена в эксплуатацию в 2018 году. Во время Универсиады в комплексе прошли церемонии открытия и закрытия игр. Инвестором проекта стоимостью более 4 млрд руб. являлась компания "Русская платина".

"Арбитражным судом Красноярского края принято к производству исковое заявление прокуратуры Свердловского района г. Красноярска о признании недействительным договора дарения спортивного комплекса "Платинум Арена" Красноярскому краю, о возврате сооружения в собственность дарителя, об отмене государственной регистрации права собственности Красноярского края на него", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, иск подан к агентству по управлению госимуществом края, Региональному центру спортивных сооружений, компании-дарителю АО "Платинум Арена" и краевому министерству спорта.

По мнению надзорного ведомства, компания-даритель умышленно скрыла техническое состояние спорткомплекса и передала в дар региону. В прокуратуре ссылаются на данные технического обследования арены, согласно которым монолитные плиты перекрытия имеют деформации и из-за этого в комплексе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. "Принятие в государственную собственность края объекта с существенными строительными недостатками влечет дополнительную нагрузку для бюджета Красноярского края", - говорится в сообщении. Суд приступит к рассмотрению дела 23 октября.

Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. К играм было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.