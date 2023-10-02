В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

Украинские военные выпустили по Херсонской области 20 снарядов из ствольной артиллерии, повреждены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Житель Новой Каховки погиб в результате обстрела Вооруженных сил Украины в воскресенье. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Вчера вечером в результате очередного обстрела с правого берега на улице Кирова погиб мужчина 1964 года рождения. Мужчина погиб в собственном доме, удар по которому нанесли украинские националисты", - говорится в сообщении.

В воскресенье ВСУ выпустили по Новой Каховке и другим населенным пунктам Херсонской области 20 снарядов из ствольной артиллерии. Повреждены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.