2 октября, 05:59
Военная операция на Украине

В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

Украинские военные выпустили по Херсонской области 20 снарядов из ствольной артиллерии, повреждены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Житель Новой Каховки погиб в результате обстрела Вооруженных сил Украины в воскресенье. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале городской администрации.

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"Вчера вечером в результате очередного обстрела с правого берега на улице Кирова погиб мужчина 1964 года рождения. Мужчина погиб в собственном доме, удар по которому нанесли украинские националисты", - говорится в сообщении.

В воскресенье ВСУ выпустили по Новой Каховке и другим населенным пунктам Херсонской области 20 снарядов из ствольной артиллерии. Повреждены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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