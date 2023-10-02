В Подмосковье школьный автобус с детьми попал в ДТП

Пострадавших нет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Школьный автобус съехал в кювет и завалился на бок в подмосковном Щелкове, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Под Щелковом школьный автобус, в котором следовали дети, съехал в кювет и завалился на бок", - сказал собеседник агентства.

Медики скорой помощи, прибывшие на место ДТП, не выявили пострадавших. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что ДТП произошло около 08:20 на 17-м км Фряновского шоссе. "По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находились 30 детей и 7 взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что пострадавших среди детей, по предварительным данным, нет.