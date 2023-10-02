Число погибших из-за обрушения крыши церкви в Мексике выросло до 10

Еще 60 человек пострадали

еГАВАНА, 2 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения крыши церкви в городе Сьюдад-Мадеро выросло до 10, число пострадавших - до 60. Об этом сообщило министерство безопасности штата Тамаулипас. Ранее газета Milenio сообщала о семи жертвах.

"С сожалением сообщаем о 10 погибших и 60 пострадавших, из которых 23 остаются в больнице", - указано в сообщении ведомства в социальной сети X (ранее Twitter). Министерство уточняет, что два человека получили тяжелые травмы.

Сообщается, что на место происшествия для помощи в поисково-спасательных работах прибыли сотрудники городской поисково-спасательной группы при региональном министерстве военно-морского флота.

Крыша церкви Санта-Крус в Сьюдад-Мадеро обрушилась в воскресенье во время обряда крещения. Десятки прихожан, находившихся в здании в момент обрушения, оказались заблокированы под завалами. На место инцидента прибыли сотрудники службы скорой помощи и спасатели для извлечения пострадавших из-под завалов. Причины обрушения устанавливаются.